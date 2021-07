Tweede kind voor Glee-ster Matthew Morrison

Dochter Phoenix Monroe kwam al twee weken geleden ter wereld. Haar oudere broer Revel James wordt in oktober vier. Vorige maand liet het stel op Instagram weten dat ze nog geen idee hadden of hun tweede kindje een jongetje of een meisje was.

Matthew en Renee zijn tien jaar samen en trouwden in 2014. Half maart maakte de acteur bekend dat zij gezinsuitbreiding verwachtten. „Na drie miskramen, een pandemie en het verlies van veel mensen waar we van hielden, zijn Renee, Revel en ik in de wolken met dit kleine geluk”, schreef hij toen bij een foto van een echo.