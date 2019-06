’My Chemical Romance werkt aan comeback’

„Ze waren laatst kennelijk naast ons aan het repeteren in New York. En ik dacht dat ze niet meer bij elkaar waren...”, aldus Joe in een interview met het Britse radiostation KISS FM. Meer details kon de zanger echter niet geven.

Het nieuws komt enigszins als een verrassing aangezien My Chemical Romance-leadzanger Gerard Way tot dusver geruchten over een eventuele reünie altijd de kop indrukte. „Ik mis het spelen met de jongens wel, maar ik denk niet dat het ooit gaat gebeuren”, zo zei hij in februari nog tegen The Guardian.

My Chemical Romance bestond van 2001 tot 2013. Hun grootste succes was het album The Black Parade dat uitkwam in 2006. Wereldwijd werden er meer dan vier miljoen exemplaren van verkocht.