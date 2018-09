’Frasier’ reageert op overlijden tv-vader John Mahoney

John overleed zondag na een kort ziekbed op 77-jarige leeftijd. Hij speelde in alle dertien seizoenen van Frasier, een spin-off van de serie Cheers, de rol van Marty Crane, de vader van Frasier Crane, gespeeld door Kelsey Grammer. Na het einde van de serie Cheers, waar psychiater Frasier één van de stamgasten was, was in Frasier te zien hoe het de psychiater verging nadat hij was verhuisd naar Seattle, waar hij zijn vader in huis nam. „Hij was mijn vader en ik hield van hem”, liet Kelsey weten.

Het management van John maakte maandag zijn overlijden bekend. Het viel veel fans van de serie op social media op dat Kelsey maandag nog niet reageerde op de dood van zijn tv-vader. Ook David Hyde Pierce, die Marty’s andere zoon Niles speelde, heeft nog niet gereageerd op het overlijden van John.

Onder de Hollywoodsterren die wel op zijn dood reageerden, waren onder meer Frasier-collega’s Peri Gilpin en Jane Leeves, die Roz en Daphne speelden in de serie. Peri deelde een foto van John toen hij zong op haar bruiloft. Ze vroeg haar volgers het werk van de acteur te kijken, een glas op hem te heffen en hem met liefde te herinneren. Jane liet aan The Wrap onder meer weten: „John was de liefste man die ik ooit heb gekend. Ik prijs me gelukkig dat hij deel uitmaakte van mijn leven. Ik hield zoveel van hem en zal hem vreselijk missen.”