Ozzy Osbourne start afscheidstournee in april

De zanger benadrukte volgens Billboard dat hij niet met pensioen gaat. Ozzy Osbourne wil na het tournee nog wel optreden, maar niet meer langdurig van huis zijn. „Ik ben dan in de 70. Ik heb door de jaren heen tijd met mijn familie gemist. Ik was altijd onderweg met een paar pauzes hier en daar. Het is gewoon tijd.”

De afscheidstournee heet No More Tours 2, een knipoog naar Ozzy’s poging om te stoppen met touren begin jaren 90. Toen noemde hij wat zijn laatste tournee had moeten worden No More Tours.

Dinsdag maakte de zanger de data van de eerste zes maanden van de tour op zijn Facebookpagina bekend. Hij doet daarin ook Europa aan, maar er zijn vooralsnog geen optredens in Nederland ingepland.