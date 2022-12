Alberto Stegeman naar Hoge Raad na veroordeling plaatsen nepbom

„We gaan proberen ons recht te halen”, zegt Stegeman. „Het is de laatste kans om het zo maar te zeggen, dus we gaan ervoor.” In de uitzending van Shownieuws op maandagavond zei de 51-jarige Stegeman dat hij het nog steeds „heel flauw en onbegrijpelijk” vindt dat Defensie en het Openbaar Ministerie hem hebben willen vervolgen.

Stegeman liep in 2018 verkleed het kazerneterrein op voor zijn programma Undercover in Nederland. Hij liet daar een koffer achter met daarin stukken draad, hompen klei, een mobiele telefoon en schroeven. De bom zag er volgens het hof zo echt uit, dat de beveiliging van de kazerne in verwarring werd gebracht. De programmamaker was in beroep gegaan tegen de veroordeling door de rechtbank, omdat hij vindt dat het plaatsen van een nepbom valt onder journalistieke onderzoeksmethoden. Het hof was dat niet met hem eens en vond dat Stegeman duidelijk de grens van het toelaatbare had overschreden. Ook woog het hof mee dat hij angst heeft veroorzaakt met zijn actie.