Camilla spreekt zich uit over omstreden wijzigingen in werk Roald Dahl

Camilla ontving donderdag een delegatie auteurs en uitgevers in de vorstelijke residentie Clarence House in Londen. In een toespraak drukte ze haar gasten op het hart ’alsjeblieft trouw te blijven aan hun roeping’ en zich niet tegen te laten houden door degenen die de vrijheid van meningsuiting of verbeeldingskracht willen beperken.”

Volgens Britse media zou Camilla hiermee doelen op controverse rond de aanpassingen in het werk van de Britse schrijver Roald Dahl. Uitgeverij Puffin liet honderden passages in Dahls boeken wijzigen zodat ’iedereen er van kan genieten’. Zo is de term ’dik’ vervangen door ’enorm’, worden heksen niet meer ’lelijk’ genoemd en zijn de Oempa-Loempa’s uit Charlie en de chocolade fabriek genderneutraal.

In haar toespraak benadrukte Camilla het belang van schrijvers en hoe trots zij moeten zijn op hun talent: „Jullie openen onze ogen voor de ervaringen van anderen en herinneren ons eraan dat we niet alleen zijn”, zei ze: „Mensen hebben altijd de verbinding van literatuur nodig gehad - zowel de wijsheid als het kunnen ontsnappen. In het huidige uitdagende klimaat hebben we het meer dan ooit nodig.”

Corona

De bijeenkomst stond in het teken van het tweejarig bestaan van Camilla’s organisatie The Reading Room, die aandacht vraagt voor boeken, schrijvers en lezen. De bijeenkomst van de 75-jarige echtgenote van koning Charles werd eerder deze maand uitgesteld omdat zij corona had. Donderdag trad ze voor het eerst weer in het openbaar sinds ze is hersteld.