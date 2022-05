Talpa kan einde van Vandaag Inside nog niet bevestigen

Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp stopten eind april abrupt met presenteren na een storm van boze reacties over een bekentenis van Derksen. De voetbalanalist vertelde dat hij vijftig jaar geleden een bewusteloze vrouw met een kaars had gepenetreerd. Later zei hij dat hij het verhaal wat had overdreven. Toch startte het Openbaar Ministerie een onderzoek en haakten veel sponsoren af. Het drietal had na alle commotie geen zin meer om met het programma door te gaan.

De rel vertoonde gelijkenissen met een soortgelijk incident in juni 2020. Toen vielen veel mensen over een grappig bedoelde opmerking die Derksen maakte over Zwarte Piet en rapper Akwasi. Derksen riep toen ook geen zin meer te hebben in het programma. Hij liet in zijn biografie echter weten dat John de Mol, de baas van Talpa, hem toen aan zijn contract hield. Talpa Network wil geen toelichting geven op de vraag of dit nu, na de kaarsenrel, ook gebeurt.

Ook wil Talpa niet bevestigen of het programma Vandaag Inside definitief stopt. De socialmediakanalen van het programma zijn nog steeds in de lucht. Volgens Talpa doet het bedrijf dit „voor de fans.” De nieuwtjes die op de website en de pagina’s op Instagram, Twitter, Facebook en YouTube verschijnen gaan voornamelijk over voetbalnieuws en over de rel rond het programma.