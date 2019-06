Woe & Van der Laan komen terug met Even tot hier

Niels van der Laan en Jeroen Woe Ⓒ BSR Agency

Niels van der Laan en Jeroen Woe keren komend seizoen terug op televisie met het satirische programma Even tot hier. De opvolger van het succesvolle De kwis was in maart voor het eerst te zien bij BnnVara. Het tweetal heeft fiat gekregen om nog twee reeksen te maken, in het najaar en het voorjaar.