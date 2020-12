Shakira geïnspireerd door Jane Fonda

„Het nummer heeft al dat vintage gevoel, dus ik wilde een video met diezelfde retro-futuristische sfeer”, vertelt Shakira aan Billboard. „Vanaf het begin dacht ik: Jane Fonda. Die trainingsvideo’s uit de jaren tachtig hadden een heel coole esthetiek die ik wilde verwerken in deze clip.”

In de video is Shakira tevens te zien terwijl ze aan het skateboarden is. „Ik doe dit pas sinds kort, maar ik ben er ontzettend enthousiast over. Sommige opnames waren om drie of vier uur in de ochtend en ik was dan zo’n twee uur aan het skaten, zodat ze de beste beelden konden maken. Ik ging net zolang door tot ik mijn gewrichten niet meer voelde.”