‘Parasite’: Schaduwstrijd tussen uitzuigers

In hun armoedige kelderappartement in Seoul weten Ki-woo (Choi Woo Shik ), zijn zus Ki-jung (Park So Dam) en hun ouders maar nét hun hoofd boven water te houden. Tot de jongen via een vriend de kans krijgt om bijles Engels te geven. Goed, hij moet er wat papieren voor vervalsen. Maar daarmee krijgt hij in Parasite wel een voet tussen de deur bij een rijk gezin.

Wat lijkt te beginnen als een sociaal-realistisch drama, ontwikkelt zich al snel tot een lichtvoetige oplichterskomedie. Die vervolgens vrijwel naadloos overgaat in een bijtende sociale satire, een spannende thriller en een bloederige tragedie.

Valse voorwendselen

Het lukt Ki-Woo om zich steeds verder het bevoorrechte leven van zijn pupil Park Da-hye en haar ouders en broertje binnen te kletsen. Vervolgens slaagt de jongen er onder valse voorwendselen in om ook zijn zus, zijn vader en zijn moeder baantjes te bezorgen in de modernistische villa van de familie Park. Vergeleken met hun eigen leefomgeving een hemelse oase van licht, ruimte en groen.

Bong Joon Ho laat ons sympathie opvatten voor deze overlevers, die geraffineerd inspelen op de elitaire pretenties en hautaine houding van hun werkgever. Wel gaat het schuren dar Ki-woo en de zijnen andere ploeteraars net zo hard weg-ellebogen.

Blijkbaar beperkt hun solidariteit zich tot de eigen familiekring. Zo worden er langzaam steeds meer deukjes geslagen in hun morele gelijk. Intussen blijft de vraag wie er nu eigenlijk de parasieten zijn in het meesterlijke Parasite: een Oscarwaardige film over de schaduwstrijd tussen verschillende categorieën van uitzuigers.

✭✭✭✭✭