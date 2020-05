Eerste video call film: ’Lockdown’

Lore Dijkman, Servé Hermans, Romy Roelofsen en Michel Sluysmans zitten in Lockdown. Waar Sluysmans zich grote zorgen maakt over de toekomst van het gezelschap en zijn eigen gezondheid, gaat Hermans op zoek naar kansen voor het voortbestaan van het gezelschap. Hij bedenkt een videocall film die ze samen met hun vrouwen Lore Dijkman en Romy Roelofsen thuis van achter hun computer kunnen opnemen. Maar al snel wordt duidelijk dat er meer speelt tussen de twee koppels.

Druk

Terwijl de lockdown steeds ingrijpender wordt, neemt ook de druk op Michel toe. Gaat het hem lukken heelhuids door deze periode heen te komen? En wat is er belangrijker: zijn gezelschap, zijn huwelijk of toch zijn eigen gezondheid?

De regie is handen van Pieter Kuijpers. Elisabeth De Loore maakte de muziek bij de film. „Scenarioschrijver Luuk van Bemmelen kwam met het idee voor een film, gemaakt met 2 computers en 2 mobiele telefoons, vanuit onze eigen huizen”, vertellen de artistiek leiders. „Een film die het vacuüm waarin we verkeren thematiseert middels een spannend en geestig verhaal waarin feit en fictie ingenieus door elkaar lopen. De release van de film vindt komende week plaats. Hou social media in de gaten.”