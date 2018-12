Rapper wil met ’kwetsbare film’ positiever beeld creëren

De film Macho vertelt over een jongen die niet mag huilen omdat hij opgroeit in een machocultuur. Hiermee wil het tweetal een positiever beeld van rappers creëren. De makers willen de film, die gaat over kwetsbaarheid, onzekerheid en de verhouding tussen mannen en vrouwen, ook in jeugdgevangenissen en op scholen laten zien.

Rasskulz en Guds willen in de toekomst op meerdere manieren gaan proberen om rappers op een positieve manier onder de aandacht te brengen.

Guds brak vorig jaar door met de toneelversie van de Franse hitfilm Intouchables. De acteur speelde naast Huub Stapel de hoofdrol in de hitvoorstelling.

Macho is woensdagochtend gelanceerd op YouTube.