Henny Huisman: ’Ik slik al vijftien jaar antidepressiva’

René van der Gijp suggereerde in de uitzending dat Youp van ’t Hek tijdens een voorstelling onwel werd omdat hij een paniekaanval had. Van der Gijp meende het te herkennen omdat hij het zelf ook had gehad. En ook Henny Huisman herkent zich in het fenomeen: „Ik heb dit zelf ook gehad. Dat is geen grap.”

Hij noemt een paar voorbeelden. „Als ik vroeger in Zaandam in een bepaalde winkel was had ik beneden nergens last van, maar liep ik naar boven, dan kneep ik ’m. Dat kun je niet verklaren. Ik heb wel gehad dat ik opnames had van zes, zeven miljoen kijkers en als mijn vrouw eens zei: ’We halen Chinees’ en er waren vier mensen bij de Chinees, dat ik dacht: ’Ik ga weer terug’.”

’Vreselijk’

Hij stelt dat het niet te verklaren is, om vervolgens toch zelf met een verklaring te komen. „Het is gewoon een soort stof, dopamine, dat niet goed wordt aangemaakt.” Henny kreeg daarom het medicijn Seroxat voorgeschreven. „Dat moet ik elke dag slikken. Dat doe ik al vijftien jaar. Het is eigenlijk een antidepressiva en dat haalde de paniek gewoon weg.” Niet dat hij depressief is, zegt hij later, laat dat misverstand niet ontstaan. „Dat ben ik helemaal niet, ik ben een grote optimist juist.”

Het paniekgevoel dat anders ontstaat, noemt hij ’vreselijk’. „Het is niet onder woorden te brengen.” Om toch een poging te doen: „Als er reden is tot paniek, als alles in brand staat bijvoorbeeld... maar mijn lichaam geeft aan dat er brand is, terwijl er niks is. Geeneens een lucifertje.”

’Hoe kan dat nou?’

Hij vergelijkt zichzelf met anderen die het hebben. „René van der Gijp, Youp van ’t Hek, god, wat een grote cabaretier is dat. En weet je wie het ook een keer heeft gehad in de uitzending, Matthijs van Nieuwkerk. Zo’n man die zit te presenteren en van alles weet... dat je denkt: ’Hoe kan dat nou?’.”

Hij is er zelf nu ook open over, als ’voorproefje op mijn nieuwe boek’. Eerder dit jaar liet het tv-icoon weten dat hij vóór zijn 70e verjaardag in juni 2021 met een biografie komt, dat wordt uitgebracht door uitgeverij Inside, van Marieke Derksen.

