In het bijzijn van goede vriendin Ada Kok: Erica Terpstra op ’Japanse wijze’ onderscheiden

Door Edwin Bredius Kopieer naar clipboard

Een bijzonder moment voor Erica Terpstra, zij ontving een van de hoogste Japanse onderscheidingen die er zijn. Ook haar goede vriendin Ada Kok was bij dat moment, net als de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen. Ⓒ Wesley de Wit

Al bijna een mensenleven zijn Erica Terpstra en Ada Kok bevriend met elkaar. Tijdens de uitreiking van een belangrijke Japanse onderscheiding, een eer die Erica ten deel viel, werden oude herinneringen opgehaald. „We genoten van onze zwemsport, maar daarnaast keken we echt wel naar de knappe jongens, dat hoort er toch bij op die leeftijd in 1964?”, giechelden de twee als in hun jongste jaren.