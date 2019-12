Leontine Borsato ondanks turbulente weken nog steeds gek op haar Marco

Een foto van hen beiden, weliswaren in hun gelukkige beginjaren, heeft ze in een groot hart geplakt, met daarom heen de ’kleur van de liefde’, rood. Met grote letters verklaart ze hem onder het hart haar liefde en ook in het bijschrift noemt ze de zanger ’my love’. Marco Borsato reageert zelf terug met twee hartjes.

Andere BN’ers zijn dolgelukkig voor de twee. Zo proost Anouk Smulders op ’Marco en op jullie’. Felicitaties zijn er van Quinty Trustfull, Kirsten Schilder, het 10-jarig model Summer de Snoo en Sergio Herman. Dennis van der Geest, Chantal Janzen, Nicky Romero en Ruud de Wild delen veelzeggende hartjes.

Het was half oktober dat Privé onthulde dat Marco Borsato zijn Leontine had bedrogen met pianiste Iris Hond. In weekblad Privé stelt zij afgelopen week nog dat ’dat niet had gemoeten’.