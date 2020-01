Rapper JoeyAK verdacht van ontvoering

De Amsterdamse vrouw werd op 31 december door haar ontvoerder meegenomen uit Amsterdam en naar een huis is Almere gebracht. JoeyAK zou de vrouw ervan beschuldigd hebben hem te hebben bestolen. De vrouw is -vermoedelijk in het bijzijn van kinderen- mishandeld.

Op 1 januari wist een arrestatieteam de vrouw te bevrijden. Zij had via een bekende de politie kunnen inschakelen. In totaal werden tien verdachten gearresteerd, zes van hen, waaronder ook de rapper, zitten nog altijd vast. De politie bracht de aanhoudingen woensdag pas naar buiten, omdat één van de aangehouden verdachten tot en met afgelopen maandag in beperkingen zat.

Bij de verdachten zijn vijf vuurwapens aangetroffen en 200.000 euro in cash. In het verleden werd de rapper al veroordeeld voor het bezit van een pistool, diefstal en inbraak.

JoeyAK scoorde onlangs nog in samenwerking met The Blockparty & Esko een hit met Huts. Zijn meest recente clip krijgt met de huidige gebeurtenissen een wel heel bittere nasmaak. In Gangster Love rapt hij over een ontvoering.