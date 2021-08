Foute vrienden op herhaling

De driedelige serie (NPO 2, 22:10 uur) toont Dikke Bobbie, Verbrande Herman, Jantje van Amsterdam en Rooie Jos door de jaren heen. Daarbij valt meteen op dat ze alle vier licht uitgerangeerd zijn. Verbrande Herman - die een typetje van Jack Wouterse had kunnen zijn - woont weer in Nederland nadat hij zich een tijdje in België had verschanst. De hoofdstad heeft hij echter achter zich gelaten. „Ik kom nog weleens in Amsterdam. (...) Maar ik ben altijd blij als ik weer weg ben. Ik wil nooit meer terug naar Amsterdam. Tyfusstad is dat geworden.”

Rooie Jos doet nog steeds aan ’fraude en vrouwen’, zo zegt hij in de eerste afleveringen. Maar stiekem zou hij het liefst een glansrijke muziekcarrière hebben. Hoewel het grote succes nog even uitblijft, is zijn muziek wel gebruikt als soundtrack voor 25 jaar foute vrienden.

De docuserie kwam tot stand nadat filmmaker Dames online de interesse van het publiek testte via een petitie. Hij blikt in totaal terug op bijna dertig jaar uit het leven van de vier hoofdpersonen. En hoewel Dames dichtbij heeft mogen komen, ziet de kijker ook hoe de foute vrienden niet altijd op zijn aanwezigheid zaten te wachten. Met engelengeduld probeert de maker tóch nog een shot te regelen voordat hij zijn camera weer opbergt.