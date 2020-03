Berlusconi (83) verruilt vriendin (34) voor nóg jongere vriendin (30)

De relatie zou inmiddels bevestigd zijn door een woordvoerder van Forza Italia, de politieke partij die Berlusconi in 1994 oprichtte. Hoewel er nog altijd sprake zou zijn van een ’diepe vriendschap’ is de liefde voorbij. Zo meldt Sky News. Pascale zou erg verbaasd zijn geweest toen Berlusconi voor een leven zonder haar koos. „Hij zal me altijd dierbaar blijven. Ik wens hem alle geluk van de wereld en hoop dat hij iemand vindt die voor hem zal zorgen zoals ik dat deed”, liet zij weten aan La Repubblica.

Er werd al langere tijd gespeculeerd over zijn relatie met Fascina, maar een bevestiging bleef uit. Toen een fotograaf het koppel onlangs op de gevoelige paar wist te leggen bij een hotel in Zwitserland, was er echter geen ontkomen meer aan.

Berlusconi, die als mediamagnaat miljardair werd, was tussen 1994 en 2011 drie keer premier voor zijn centrumrechtse Forza Italia. Hij stond mede bekend om zijn beruchte Bunga Bunga-feesten en seksschandalen.