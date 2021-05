’Sneijder deed alsof hij Kuyt niet herkende’

Ⓒ RTL

Met hun elftal wist Nederland het in 2010 tot de finale van het WK voetbal te schoppen. Nu komen Mark van Bommel, John Heitinga, Dirk Kuyt en Wesley Sneijder weer samen, in het programma Villa Oranje. Ze blikken terug en vooruit, doen spelletjes, voeren persoonlijke gesprekken en maken als vanouds lol. Zo is de metamorfose van Kuyt ook zijn oud-collega’s niet ontgaan.