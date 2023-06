P!nk stomverbaasd nadat fan zak met as van moeder op podium gooit

Ⓒ Getty Images

Een optreden van P!nk in Londen kende zondag een wel zeer vreemde wending. Tijdens haar hit Just Like a Pill gooide een fan prompt een zakje op het podium. De inhoud: as van de moeder van de fan.