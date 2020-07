Meghan: ’Ik heb mijn hele leven opgegeven voor koninklijke familie’

Meghan zou deze uitspraak in maart gedaan hebben. „Ik heb mijn hele leven opgegeven voor deze familie. Ik was bereid om te doen wat er maar nodig was. Maar kijk waar we staan. Het is erg verdrietig.”

De passage die de krant publiceerde, suggereert ook dat het prins Harry is die achter de Megxit stond, zoals Harry zelf ook al eens in de pers liet weten. Zo zou een bron in het boek gezegd hebben: „Het komt erop neer dat Harry eruit wilde. Diep van binnen worstelde hij altijd al met die wereld. Zij opende een deur voor hem.”

Het boek, geschreven door royaltyverslaggevers Omid Scobie en Carolyn Durand, bekend als fans van Meghan, verschijnt in augustus. In eerste instantie gingen er geluiden dat Harry en Meghan zelf aan de biografie meewerkten, maar dat werd zaterdag door een woordvoerder van het stel ontkend.