Ronnie Flex en Demi de Boer verwachten dochtertje

Terwijl Ronnie kort en bondig meldt dat nummer twee onderweg is, schrijft Demi op Instagram: „⏳💗 Baby girl, see you soon.. 💗 Love, Mom, Dad & your big sister.”

Ronnie en Demi hebben sinds juli 2019 een relatie. Op radio 538 vertelde hij daarover eerder dit jaar: „Zij is gewoon alles wat ik niet ben, zij vult mij aan. Als ik uitslaap, staat zij al klaar om me wakker te maken. En wanneer ik koffie nodig heb, staat-ie bij wijze van spreken al klaar. Ze is enorm zorgzaam."

Ronnie heeft uit een eerdere relatie al een dochtertje.