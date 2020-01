Oud-Utopiaan Cees Kamer overleden

In 2017 al werd er kanker bij Cees Kamer geconstateerd. Na behandeling leek het aanvankelijk beter met hem te gaan, maar in 2019 sloeg het noodlot toe. Er werden drie tumoren in zijn lymfeklieren gevonden. In juli bleek hij diverse uitzaaiingen in zijn liezen en nieuwe tumoren in zijn buik te hebben. Cees besloot niet langer behandeld te willen worden en te willen genieten van zijn resterende tijd.

In de laatste maand van Utopia ging Cees nog op bezoek bij de bewoners om afscheid te nemen van zijn vrienden en het terrein. Hij liet toen weten nog maar twee maanden te leven.

Cees Kamer was mogelijk een van de opvallendste deelnemers van Utopia. Hij verbleef vijftien maanden op het Utopia-terrein.