Emma Heesters en Wesley Hoedt denken al aan trouwen en baby’s

Emma en Wesley genieten enorm samen. De zangeres is stapelverliefd. „Iedereen om me heen wordt gek van me omdat ik zo vrolijk ben.”

Ook Wesley is erg gelukkig en ziet dan ook een huwelijk en kinderen ’uiteindelijk wel’ zitten. Volgens Emma hebben ze het er al snel over gehad. „We vinden elkaar zo leuk en we hebben allebei zoiets van: jij bent gewoon de ware voor mij. Dat zal zeker in de toekomst wel erin zitten.”