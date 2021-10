Elizabeth virtueel weer aan het werk na ziekenhuisopname

Elizabeth sprak onder meer met de ambassadeurs van Zuid-Korea en Zwitserland. De laatste keer dat ze in het openbaar werd gezien was vorige week dinsdag toen ze gastvrouw was van de receptie rond de Global Investment Summit.

De ziekenhuisopname volgde op woensdag. Volgens het paleis was het voor ’inleidend onderzoek’, waarmee wordt gesuggereerd dat meer onderzoek nodig is. Kort daarvoor was een bezoek van de koningin aan Noord-Ierland plotseling afgeblazen. Het was de eerste ziekenhuisovernachting voor Elizabeth in jaren.

Na een nacht in het ziekenhuis zat de koningin vrijdag weer aan haar bureau in Windsor. Volgens Buckingham Palace hield ze zich uitsluitend bezig met lichte taken. Elizabeth is de oudste en langst regerende vorst ter wereld.