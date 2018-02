Elton John schrapt show voor bruiloft Harry

Elton John (70) is goed bevriend met de Britse koninklijke familie. In 1997, tijdens de uitvaart van prinses Diana in Westminder Abbey, zong hij het nummer Candle in the Wind dat een wereldhit werd.

John was ook aanwezig bij de bruiloft van prins William en Catherine. Prins Harry en Meghan treden op 19 mei in het huwelijk op Windsor Castle.