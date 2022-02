ITV verruimt contracten The Voice-deelnemers

Daags erna laat ITV aan De Telegraaf weten dat zij ’begrijpen dat voor talenten het belang en de mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen in hun muzikale carrière erg belangrijk is’. „ITV Studios heeft daarom bepaalde bepalingen in de contracten van de talenten van The Voice en The Voice Kids van het huidige seizoen herzien en verwijderd. Talenten waren altijd al vrij om op te treden, en nu zijn talenten ook vrij om exclusieve overeenkomsten binnen het contract aan te gaan, muziek uit te brengen, zich aan te sluiten bij een platenlabel, (commerciële) overeenkomsten aan te gaan en deel te nemen aan andere televisieprogramma's en talentenjachten.”

Tegelijk licht het productiebedrijf toe waarom er een geheimhoudingsclausule in het contract zit, ’om te voorkomen dat de resultaten aan de kijkers worden bekendgemaakt voordat de aflevering is uitgezonden’. Gebruikelijk bij een vooraf opgenomen show, laten ze weten. „Uitzondering is uiteraard een eventuele melding van onacceptabel gedrag.” ITV wil dus ’alle talenten geruststellen dat hun contract hen er niet van weerhoudt zich te melden en voor deze meldingen verwijzen we naar Van Doorne’.

Eerder werd bekend dat het Openbaar Ministerie en de politie hebben een gesprek gehad met het advocatenkantoor Van Doorne dat in opdracht van tv-producent ITV onderzoek doet naar de vermeende misstanden bij The Voice. De uitkomst van dit gesprek is dat mogelijke slachtoffers van zedendelicten worden opgeroepen zich bij de politie te melden.