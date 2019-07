Apparat en Catching Flies op ADE Live

ADE Live is onderdeel van het Amsterdam Dance Event (ADE). Het tweedaagse festival vol elektronische livemuziek vindt plaats in Paradiso (16 oktober) en de Melkweg (17 oktober).

ADE, van 16 tot en met 20 oktober, is ’s werelds grootste club- en conferentiefestival van de elektronische muziek. De organisatie maakte deze week de eerste namen bekend. Zo zullen Martin Garrix, Tiësto, Jeff Mills en The Black Madonna het podium betreden. Naar verwachting komen er zo’n 400.000 bezoekers naar het festival in Amsterdam.