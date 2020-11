’Mank’ familieproject David Fincher

’Mank’-regisseur David Fincher: „Ik ben niet zo’n emotioneel type.” Ⓒ Foto Getty Images

Regisseur David Fincher (Fight club, The social network) en zijn vader Jack waren allebei gefascineerd door de saga rond de scriptschrijvers van Citizen Kane. Fincher senior schreef daar in de jaren 90 zelfs een filmscript over, dat zoon David nu – zeventien jaar na de dood van Jack – heeft verfilmd tot Mank. Wie antwoord wil op de vraag wie Citizen Kane nu echt schreef komt in Mank bedrogen uit, waarschuwt Fincher.