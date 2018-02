Rapper Kempi bekeerd tot de islam

Nourdeen Wildeman schrijft bij een foto waarop de rapper te zien is in de moskee: „Alhamdoulilah, ‘rapper Kempi’, heeft gisteren de shahadah uitgesproken en is daarmee de islam binnengetreden. Dit betekent voor hem en voor ons dat we niet meer moeten terugkijken maar vooruitkijken.”

Met dat terugkijken doelt Wildeman ongetwijfeld op de gevangenisstraf die de rapper vorige maand opgelegd kreeg. Voor mishandeling van zijn ex-vriendin en het dreigen met een wapen kreeg Kempi een gevangenisstraf van twee maanden, waarvan vijftig dagen voorwaardelijk. Eerder werd hij al gearresteerd voor onder andere loverboypraktijken.