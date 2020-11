Fred van Leer neemt extra veiligheidsmaatregelen

Fred vond het naar eigen zeggen al vreemd dat er ’s ochtends vroeg pakketbezorgers voor de deur stonden. „Het klopte aan alles niet. Hij liep namelijk de trap op met het pakketje, maar dat laten ze normaal altijd beneden achter in coronatijd”, vertelt hij aan RTL.

De stylist schoot meteen in de verdediging. „In een split second gaf ik hem zo’n harde trap dat hij naar beneden is gedonderd, van een hele lange trap.” Toen rende de tweede man naar boven. „Die hield me onder schot en heeft me bedreigd en zei ’Ik schiet je dood’”, gaat hij verder. „Ik heb getrapt voor mijn leven. Ze vielen ook nog een keer allebei naar beneden.”

Gekneusde rib

De stylist viel zelf ook van de trap tegen een zware bloempot aan. Daar heeft hij een gekneusde rib aan overgehouden. „Ik heb geen klappen gekregen. Ze zijn niet mijn huis binnengekomen, alleen mijn trappenhuis.”

Na de overval heeft Fred gelijk aangifte gedaan en extra veiligheidsmaatregelen genomen. „Mensen hoeven zich geen zorgen om me te maken. Natuurlijk krijg ik weer een terugklap, maar het gaat goed. Ik heb hele fijne mensen om me heen.”