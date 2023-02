Premium Het beste van De Telegraaf

Filminterview ’Knock at the cabin’ Griezelregisseur M. Night Shyamalan: ’Van mijn dochters gaan we nog veel horen’

Door Marco Weijers

M. Night Shyamalan op de set van ’Kock at the cabin’. Ⓒ PR

In de films van M. Night Shyamalan (52) valt altijd wat te vrezen. Dus als er in Knock at the cabin op de deur wordt geklopt, belooft dat weinig goeds. De regisseur speelt graag in op onze diepste angsten, maar laat zichzelf daar niet door leiden: „ Ik ben en blijf een onverbeterlijke optimist.”