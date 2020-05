Ricky Gervais: ’Beroemdheden horen geen lintje te krijgen’

De Britse lintjes worden ieder jaar op 1 januari uitgedeeld. Ze worden bekendgemaakt via de zogeheten New Year’s Honours list. „Mode-ontwerpers en schoonheidskoninginnetjes horen geen lintje te krijgen”, zei de komiek. „Geef iemand die een nier heeft afgestaan aan een vreemde een lintje, niet iemand die een nieuw soort mascara heeft bedacht. (...) Ik heb mensen een ridderorde zien krijgen vanwege hun verdiensten voor de mode-industrie. Waar hebben we het dan over!”

Gervais wil dat alle beroemdheden op de lijst vervangen worden door zorgmedewerkers van de NHS, de Britse Nationale Gezondheidsdienst. „We hebben voor ze geklapt, en dat zou altijd zo moeten zijn.” Hij zei ook nog dat het geklaag op de gezondheidszorg maar eens afgelopen moet zijn.

Ook maakte hij van de gelegenheid gebruik om wederom zijn frustratie te uiten over bekende Britten en realitysterren die op zoek zijn naar roem. „We willen allemaal gelukkig zijn. We weten niet hoe dat moet. Soms krijgen we slecht advies. Mensen denken dat roem hen gelukkig kan maken. En dan vragen ze zich af waarom ze niet blij zijn. Ik zie de realityshows waar ze aan meedoen en op een bepaalde manier lijken die mensen te lijden psychische aandoeningen. Mensen denken, ’oh als ik geliefd en geaccepteerd zou worden door vreemden ben ik gelukkig’. Nee. Je moet leren van jezelf te houden.”

Gervais is gedurende de hele pandemie kritisch geweest over beroemdheden die klagen vanuit hun villa’s. Vooral Sam Smith kreeg er onlangs van langs. Die zat in zijn huis van 12 miljoen pond te huilen omdat hij in zelf-isolatie zat en plaatste zijn huilbui op Instagram.