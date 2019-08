Nederlandse componist werkt aan Britse film Homeless Ashes

Dat maakt agentschap ArtistMan donderdag bekend. „Ik kwam via social media in contact met de Britse regisseur Marc Zammit”, vertelt Mark Wind. „Het klikte tussen ons en er ontstond een samenwerking.” Wind werd aangenomen als componist en werkte vanuit zijn studio in Utrecht mee aan de film.

De film verhaalt over een jongen die van huis wegloopt en op straat probeert te overleven, en belicht op unieke wijze het actuele en relevante thema van dakloosheid.

In Homeless Ashes spelen verschillende Amerikaanse acteurs, waaronder Lew Temple (bekend van The Walking Dead) en Maria Howell (Hidden Figures). Tot de cast behoren ook een aantal bekende Engelse acteurs, zoals Jason Flemyng (The Curious Case of Benjamin Button) en Andrew Lee Potts (The Crown).

Op dit moment is nog niet bekend of de film ook in de Nederlandse bioscopen zal gaan draaien.