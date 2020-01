Emma Wortelboer: ’Áls ik ergens naartoe ga, moet het wel om mij gaan’

„Ik leef wel heel burgerlijk, ben het tegenovergestelde van Spuiten en Slikken”, zegt de 23-jarige Emma. „Afgelopen kerst waren we vier jaar bij elkaar. Tomer en ik zitten op hetzelfde level, we zijn blij met elkaar, wonen samen, hebben een kat. Het is heel burgerlijk. En I love it.”

Toch kan de presentatrice – die vorig jaar namens Nederland de punten gaf tijdens het Eurovisie Songfestival, om niet veel later op hysterische wijze de overwinning te vieren – ook enorm genieten van aandacht. „Maar áls ik ergens naartoe ga, moet het wel om mij gaan. Dan heb ik de beste outfit aan, kijkt iedereen naar mij en dan schaam ik me niet om dat te zeggen. Ik doe niet aan valse bescheidenheid, ik pak dat podium. Zoals je dat ook moet doen als je het Songfestival gaat presenteren.”

Die klus is aan haar neus voorbij gegaan, maar ze heeft al wel ander doel voor ogen. „Ik wil graag Amalia interviewen”, vertelt ze. „Ik ben fan van het koningshuis. Maar ik denk niet dat ze voor mij gaan. Aan de andere kant dacht iedereen dat ook bij het Songfestival, maar dat is me ook gelukt. Ik heb altijd geleerd dat je je dromen moet uitspreken. Dus: ik wil Amalia interviewen.”