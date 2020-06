Awakenings komt met gratis virtueel festival

Dit jaar viert het populaire Awakenings namelijk ook het 20-jarig jubileum. Onder anderen Amelie Lens, Joseph Capriati, Adam Beyer, Joris Voorn, Maceo Plex, Nina Kraviz en Reinier Zonneveld behoren tot de line-up. Via het gloednieuwe platform kunnen bezoekers online rondneuzen op het festivalterrein. De kijker heeft de regie en kan zelf bepalen of het concert in 2D of 3D is.

Gedurende het festivalweekend kan de bezoeker doneren aan twee projecten van het Rode Kruis. Via een donatiepakket krijgt de bezoeker Awakenings-spullen thuisgestuurd en steunt die zo ook het goede doel.

Het online festival is van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni.