Ralph Lauren genoodzaakt modeshow af te zeggen door coronavirus

Lauren heeft in een officieel statement laten weten ’dat gezondheid en veiligheid boven alles gaat’. „Nu het virus zich over de hele wereld verspreid, hebben we uit voorzorg bepaald niet door te gaan met onze plannen voor de show. Dit doen wij uit respect toe naar ons team, onze partners en klanten.”

Ook het Italiaanse label Gucci cancelde een show die gepland stond voor 18 mei in San Francisco. Modehuis Prada, eveneens Italiaans, liet weten een modeshow in Japan af te zeggen, die in mei had moeten plaatsvinden. Het Franse merk Chanel liet weten dat hun geplande event in Bejing eveneens niet doorgaat.