Talkshow Sharon Osbourne nog langer niet op tv

De echtgenote van rocker Ozzy Osbourne werd beschuldigd van racisme na een discussie met een van haar medepresentatoren. Vervolgens doken verhalen op dat Osbourne de afgelopen jaren achter de schermen racistische opmerkingen heeft gemaakt tegen haar collega’s. CBS startte een onderzoek. Inmiddels is The Talk al een week niet op de buis. Wanneer het programma gaat terugkeren, is nog niet duidelijk. „Ze kijken naar alle beschuldigingen”, aldus een woordvoerder.

Osbourne kreeg in de veelbesproken uitzending een woordenwisseling met Sheryl Underwood, een van de andere presentatrices. De dames raakten met elkaar in de clinch over het feit dat Osbourne haar goede vriend Piers Morgan had verdedigd nadat hij had uitgehaald naar Meghan na haar interview met Oprah Winfrey. Underwood vroeg Osbourne wat mensen ervan moeten denken dat het er op leek dat zij daarmee zijn, door velen als racistisch bestempelde, uitspraken goedkeurde. Osbourne werd boos en vloekte flink in de aflevering.

Na de uitzending kwamen verhalen naar buiten dat Osbourne, al meer dan tien jaar een van de gezichten van The Talk, achter de schermen racistische opmerkingen maakte tegen haar collega’s. Zo vertelden ingewijden dat ze haar Chinees-Amerikaanse oud-collega Julie Chen aansprak met onder meer ’wonton’ en dat ze haar lesbische oud-collega Sara Gilbert onder meer ’visseneter’ noemde. Osbourne ontkent dat te hebben gedaan.