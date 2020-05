Tineke de Nooij vreest geen normaal festival meer mee te maken

In de achtdelige reeks interviewt Henkjan Smits mensen over de Nederlandse opvolger van Woodstock, die vijftig jaar geleden plaatsvond in het Kralingse Bos in Rotterdam.

„Tijdens dat festival is een gevoel geboren waar jarenlang alle grote festivals in Nederland op hebben geteerd”, vertelt De Nooij. „Kijk waar we geëindigd zijn, voor de coronacrisis. Maar ik vrees dat dat in mijn leven niet meer terugkomt. Zo lang gaat het duren, voordat we dat virus helemaal onder de knie krijgen. Dat is zeer onwenselijk, ik word er helemaal gek van.”

Schouder aan schouder

De Nooij, die in de jaren zestig de eerste vrouwelijke dj van Nederland was, koestert dierbare herinneringen aan het Holland Pop Festival in 1970. „Er ontstond daar een soort saamhorigheid die we nog niet in Nederland kenden”, vertelt ze. „Nu zijn we gewend dat we allemaal massaal in het oranje lopen met Koningsdag of als we met voetbal winnen. Maar dat gevoel had je in de jaren zeventig nog niet. We zaten daar met z’n allen midden in de nacht, schouder aan schouder, alles te delen wat we aan lekkere dingen hadden. Het was een ommekeer in mijn leven, ook qua muzieksmaak.”

In de podcast blikt MAX-presentator Henkjan Smits terug op het ontstaan van de Nederlandse festivalcultuur. In acht afleveringen doen bezoekers, organisatoren, de politie, bands en andere betrokkenen hun verhaal. Op 26 juni volgt ook een televisiedocumentaire op NPO 2. Andere grote namen die aan de podcast meewerkten, zijn Barry Hay en Gerard Cox.