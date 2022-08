Netflix maakt documentaire over leven Robbie Williams

Kijkers kunnen zich opmaken voor ’een diepgaand onderzoek van een wereldwijd icoon en een geboren entertainer die zijn weg moest zoeken door hoogte- en dieptepunten in een carrière van meer dan 30 jaar’, zo staat in de aankondiging. De makers behandelen onder meer zijn verslavingen, liefdesperikelen en zijn tijd bij Take That.

De serie, die wordt geregisseerd door Joe Pearlman, bevat exclusieve, nooit eerder getoonde beelden over Williams. De zanger brak begin jaren negentig door als lid van Take That en vierde daarna grote successen als soloartiest. Volgende maand komt zijn nieuwe album XXV uit, dat Williams ter ere van zijn 25-jarig jubileum als solo-artiest opnam met het Nederlandse Metropole Orkest.