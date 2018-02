Temptation Island- verleider Alex veroordeeld voor gevecht

Het Openbaar Ministerie in België verwijt de Brabander vooral zijn opvliegende karakter. Uit camerabeelden blijkt dat M. eerder die avond al bijna in een handgemeen belandde tijdens een meningsverschil over een pet.

M. kreeg begin maart 2017 tijdens een avond stappen ruzie met een andere man omdat een shoarmazaak waar ze naar zochten gesloten was. Alex had honger en werd boos toen een stapgenoot hem verbood achter het stuur van zijn auto te kruipen.

Het slachtoffer is tevens gemeenteraadslid in Roeselare. Hij wist tijdens het gevecht zijn auto in te kruipen en weg te komen. M. was die avond uit met andere Temptation Island-deelnemers Danyla, Ken en Lise.