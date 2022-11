Omroep MAX past programma met Rob Kemps niet aan om Matthijs van Nieuwkerk

Ⓒ ANP/HH

De uitzending van Sterren op het doek van zaterdag, met Rob Kemps in de hoofdrol, is opgenomen vóór de onthullingen in de Volkskrant over Matthijs van Nieuwkerk. Het programma, waarin Kemps en presentator Özcan Akyol ook praten over Van Nieuwkerk wordt echter niet aangepast.