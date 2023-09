Fanaten uit hun dak bij The Friends experience: ’Honderden huwelijksaanzoeken’

Na documentaires, een reünieaflevering, spelletjes en tal van boeken is een rondreizende expositie over comedyserie Friends het enige waar trouwe fans nog niet op getrakteerd zijn. Reden om flink uit te pakken op de NDSM-werf in Amsterdam met ‘The Friends experience’, die vrijdag haar pimpelpaarse deuren opent voor fans. Man, vrouw, jong of oud: iedereen heeft één doel: neerploffen op de oranje bank van koffiezaak Central Perk en bakken aan selfies maken.

Jalaila (l) en Bèlana (r) bij de bekende oranje bank van koffiezaak Central Perk. Ⓒ Richard Mouw