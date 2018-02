Frank Masmeijer weer vrijgezel

Waar Masmeijer dan over liegt, wil Jaimy niet kwijt. Wel dreigt ze informatie over hem te onthullen. „Het is tijd dat hij het boetekleed aantrekt, want anders doe ik een boekje open. Als hij zelf over de brug komt en sorry zegt, dan laat ik alles rusten.”

Ook laat ze weten dat ze „respectloos” door hem behandeld is. „Hij heeft een kwaaie dronk en achter mijn rug om had hij bijvoorbeeld contact met andere vrouwen. Zoiets doe je niet bij iemand die je altijd heeft gesteund.”

Masmeijer laat zelf aan het AD weten zich niet te herkennen in het verhaal van zijn ex. „Het meisje is gepikeerd dat de relatie niet verder gaat. Ik vind het heel triest dat ze de media op deze manier opzoekt.”

Prive wist vorig jaar de relatie tussen Jaimy en de gevallen presentator te onthullen. Lang hield deze dus geen stand. Masmeijer kreeg vorig jaar acht jaar cel en een boete van 48.000 euro opgelegd voor zijn aandeel bij de invoer van een grote partij cocaïne via de haven van Antwerpen