Nous finirons ensemble is het vervolg op Les petits mouchoirs (2010) van acteur, schrijver en regisseur Guillaume Canet. Die Franse bioscoophit - geïnspireerd op Lawrence Kasdans The big chill uit 1983 - maakte hij destijds met bevriende acteurs. Nu brengt Canet hen en hun personages van destijds opnieuw samen voor een wat gespannen reünie.

Hoewel deze film ook los van het eerste deel te bekijken valt, is wat voorkennis wel handig. Bijvoorbeeld over Ludo, die voor zijn dood ook deel uitmaakte van deze vriendengroep. Zijn onomkeerbare coma na een scooterongeluk zette de onderlinge verhoudingen in Les petits mouchoirs op scherp. Ook zeven jaar later zit er nog veel oud zeer, zo blijkt al snel in deze typisch Franse praatfilm.

De tongen in Nous finirons ensemble raken nog losser naarmate er meer drank vloeit. Dit bonte gezelschap van soms wat al te karikaturale personages heeft de nodige appeltjes met elkaar te schillen. Al is er ook continu een warme onderstroom voelbaar: van gedeeld lief en leed, van parallel geleide levens en van de diepe genegenheid die daaruit voortvloeit.