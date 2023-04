Johan Derksen en Wilfred Genee eerste gastartiesten van John de Bever

Derksen, net als Genee een vriend van De Bever en zijn man Kees Stevens, is ook in de videoclip van het nieuwe nummer van de zanger te zien. Dat lied, ’t Is moeilijk bescheiden te blijven, komt uit op 5 mei.

„Wij vinden het natuurlijk fantastisch dat wij bekend kunnen maken dat Johan en Wilfred de eerste gastartiesten zijn van onze eigen show in Ahoy”, zeggen De Bever en Stevens. „Het is bijzonder om met goede vrienden deze ervaring te kunnen delen. Welke rol zij deze avond gaan vervullen gaan wij natuurlijk nog niet verklappen! Maar wat wij wel kunnen zeggen is dat Wilfred een muzikale verrassing in petto heeft.”