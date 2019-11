Brad en Angelina ruziën over buitenlands vertrek kinderen

Ⓒ EPA

De ’vechtscheiding’ tussen Brad Pitt en Angelina Jolie is na jaren nog steeds gaande en het grootste discussiepunt is en blijft de zorg om hun zes kinderen. In een interview met Harper’s Bazaar laat Jolie weten dat zij graag naar het buitenland zou willen verhuizen met de kinderen, maar dat dat niet mogelijk is vanwege Brad, die als vader ook zijn rechten heeft.