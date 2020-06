Winona Ryder: Mel Gibson maakte antisemitische opmerkingen

„Ja, daar heb ik weleens mee te maken gehad... op interessante manieren”, legt ze uit. „Er zijn momenten geweest dat mensen zeiden: ’Wacht, ben je Joods? Maar je ziet er zo mooi uit!’ Maar het is mij ook weleens overkomen dat iemand die verantwoordelijk was voor de casting van een film – die overigens ook Joods was – mij liet weten dat ik er ’te Joods uitzag om onderdeel te kunnen zijn van een familie met blauw bloed’.”

Vervolgens haalt Ryder herinneringen op aan haar ontmoeting met acteur en regisseur Mel Gibson, ergens in de jaren negentig. „Ik was met een van mijn beste vrienden op een druk feestje toen ik Mel Gibson zag staan. Hij rookte een sigaar en we raakten aan de praat, toen hij opeens zei: ’Wie is er homo? Oh, wacht. Krijg ik nu aids?’ Niet veel later werd er iets gezegd over Joden, waarna hij reageerde met: ’Jij bent toch geen oven-ontwijker, of wel soms?’”

Concentratiekampen

Volgens de actrice probeerde Gibson zich later nog ’soort van’ te verontschuldigen. Het management van de acteur is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar, zo laat het Amerikaans Variety weten.

Ryder zegt in het interview niet religieus te zijn, maar zich wel met het Jodendom te identificeren. „Het is voor mij een lastig onderwerp om over te praten, omdat familieleden van mij zijn overleden in concentratiekampen. Die periode intrigeert mij dus enorm.”

Het is niet de eerste keer dat Gibson in verband wordt gebracht met antisemitische uitspraken. Zo schreeuwde hij in 2006, toen hij werd gearresteerd voor het rijden onder invloed, dat ’de Joden verantwoordelijk zijn voor alle oorlogen in de wereld’.