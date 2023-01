Stephen Stills en Graham Nash eren David Crosby: ’Hij laat enorme leegte achter’

„Met veel verdriet heb ik kennis genomen van het overlijden van mijn vriend David Crosby”, reageert Graham Nash. „Ik weet dat mensen zich vaak focussen op hoe turbulent onze relatie soms is geweest, maar het belangrijkste voor mij en David was het pure plezier van samen muziek maken en onze langdurige vriendschap. Hij laat een enorme leegte achter.”

Door de jaren heen had Crosby het meermaals aan de stok met zijn collega-muzikanten, herinnert ook Stephen Stills. „David en ik hebben vaak met elkaar gebotst”, zegt Stills in een verklaring. Daarin zegt hij ook dat nu alles goed was tussen de twee. Volgens Stills was Crosby „zonder twijfel een geweldige muzikant.” „Zijn overlijden doet me veel verdriet en ik zal hem ontzettend missen.”