Taylor Swift verkoopt nog voor release al miljoen albums

„De vraag naar dit album is uitzonderlijk. In de voorverkoop is het wereldwijd al bijna een miljoen keer verkocht”, zegt platenbaas Monte Lipman tegen Variety.

Swifts vorige album Reputation, dat in 2017 uitkwam, was de laatste plaat die een miljoen exemplaren in de Verenigde Staten wist te verkopen in de week dat het verscheen. Alhoewel het tegenwoordig met alle streamingdiensten onmogelijk lijkt om dit nog voor elkaar te krijgen, is Taylor toch hard op weg naar deze mijlpaal.

Uiteindelijk verkocht de 29-jarige Amerikaanse ruim 2,2 miljoen exemplaren van Reputation in de VS. Van haar plaat 1989, het album voor Reputation, gingen er nog 6,2 miljoen stuks over de toonbank in haar thuisland.